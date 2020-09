Norte Pioneiro em Revista Semanal

Resumo dos últimos sete dias na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Guerra às fake news

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta semana uma audiência pública virtual para debater o tema “Eleições municipais no Brasil: o combate às fake news e manipulação das redes sociais”. A reunião virtual foi feita a pedido dos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB) e Professor Lemos (PT). Os parlamentares ouviram especialistas no assunto, para tentar combater a divulgação de notícias falsas. O objetivo é de debater os efeitos das notícias falsas no cenário político estadual e nacional. “Precisamos combater as fake news. É necessário debater e abordar a disseminação de notícias falsas no dia a dia da sociedade, com ênfase no impacto negativo desse fenômeno nos processos democrático e eleitoral brasileiros, bem como na vida dos cidadãos”.

Norte Pioneiro

Romanelli informa que o relatório do Ideb, divulgado pelo Ministério da Educação na última terça-feira, 15, aponta que 74% dos municípios do Norte Pioneiro atingiram as metas definidas para 2019. A média regional foi de 6,4, acima da média nacional que foi de 5,8. Em um comparativo de 10 anos, a região teve um acréscimo de 1,3 desde 2009. Já a média do Estado do Paraná, foi de 6,8, considerado o melhor desempenho do Brasil.



Ideb

No geral, o índice mais alto do Ideb dos 25 municípios do Norte Pioneiro foi o de Joaquim Távora, 7,7 – o melhor desempenho da região. Depois vem Guapirama, que obteve o segundo índice mais alto, 7,4. São José da Boa Vista, que está entre as 10 melhores notas do Ensino Fundamental – para os Anos Finais no Estado, ficou com nota 6,3 no Ideb. O Ideb mede a qualidade do ensino no País e é feito a cada dois anos. As três cidades são representadas por Romanelli na Assembleia e têm conquistado recursos importantes para diversos setores, inclusive Educação.

Carlópolis

A prefeitura de Carlópolis anunciou esse semana que a obra de reforma com ampliações e modernização da Escola Municipal José Salles está em fase final. A instituição de ensino ganhou mais duas salas de aula, uma nova cozinha ampla e funcional e um novo refeitório, além de uma nova sala para instalação da secretaria. A fachada também será totalmente modificada, com arquitetura moderna. Todo prédio receberá pintura nova. Serão trocadas as portas, revisada a instalação elétrica, trocados os forros de madeira, reparos na cobertura e calhas e os quadros serão todos substituídos.

Carlópolis 2

Na área da Educação, outras obras também estão em execução em Carlópolis. Estão sendo reformados, com ampliações e modernização dos prédios, a Escola Municipal Benedito Rodrigues de Camargo, a biblioteca municipal e os Cmeis Marinha Fogaça de Oliveira e Ainzara Rossi Salles, que estão se adequando às necessidades e exigências do corpo de bombeiros.

Joaquim Távora

A prefeitura de Joaquim Távora reorganizou a Biblioteca Cidadã Ataíde Camargo, que por um bom tempo ficou sem comando ou sem atendente. No entanto, muitos livros foram emprestados e não devolvidos. A direção da biblioteca apela para quem estiver com livros emprestados faça a devolução. “O livro que você já leu é muito importante para que outros também obtenham conhecimentos”, diz o apelo da direção da biblioteca. Então, devolvam os livros, por favor!

Santana do Itararé

O Departamento de Esportes de Santana do Itararé recebeu o kit de material esportivo, anunciado recentemente pelo deputado Romanelli. O kit é composto por bolas de futebol, coletes para os atletas, materiais de treino entre outros. Os materiais serão utilizados com crianças e jovens assim que as atividades esportivas forem liberadas pelos órgãos de saúde responsáveis pelo controle da pandemia da Covid-19.

Santo Antônio da Platina

Depois de permanecer fechado por alguns meses, o Estádio Municipal José Eleutério da Silva (foto principal) foi reaberto ao público. Com o gramado bem conservado e a manutenção em dia, o Departamento de Esportes garante que os treinos já podem ser retomados, desde que respeitados todos os protocolos de atendimento decretados pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina.

Bandeirantes

A prefeitura de Bandeirantes publicou um decreto que corrige e atualiza a progressão salarial dos servidores, salvo os setor da educação e do SAAE, e também altera o regime celetista para estatutário. Desde 1994 a progressão funcional e salarial não estava sendo aplicada, deixando a carreira do servidor, que é prevista em lei, estagnada. No caso da progressão horizontal, o benefício é concedido a cada três anos. Os valores salariais dos servidores já deverão vir diferenciados no pagamento do mês de setembro.

Siqueira Campos

Impulsionada pela criação de novas vagas para o mercado de trabalho, Siqueira Campos foi a cidade que apresentou o maior crescimento populacional da região da Amunorpi, segundo dados IBGE. Nos últimos 10 anos, o município registrou crescimento de 15% de aumento da população. A Protork, maior fábrica de motopeças da América Latina, é a grande responsável por esse crescimento. Em 2010, Siqueira Campos tinha 18.454 moradores. Agora está com 21.249. Outras cidades que também apresentaram taxas de crescimento são Joaquim Távora (11%), Ibaiti (10%), Santo Antônio da Platina e Jaboti (8%).

Sertaneja

O deputado Romanelli confirmou a construção de casas do programa Nossa Gente Paraná, em Sertaneja. As moradias são destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social. Serão investidos R$ 1,8 milhão na construção das moradias. Os recursos são do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. As casas terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa e são de 32 e 38 metros quadrados, com unidades de 49 metros quadrados adaptadas para pessoas com deficiência.

Jacarezinho

O Hemocentro de Jacarezinho reativou a van cedida pela 19ª Regional de Saúde, para fazer o deslocamento de doadores da região. O veículo com capacidade para 15 pessoas, opera com apenas 8 lugares, em virtude do distanciamento social recomendado, com álcool gel à disposição e obrigatório o uso de máscaras. A unidade de Jacarezinho abastece hospitais de 22 municípios do Norte Pioneiro. As doações de sangue podem ser feitas por pessoas com idade entre 16 a 69 anos com peso superior a 50 kg, desde que sem nenhum sintoma de síndrome gripal. As doações de sangue podem ser agendadas pelo telefone (43) 3525-1395.