Norte Pioneiro em Revista Semanal

Agricultura Familiar

Para ele, “esse é um momento crítico e difícil para todos os brasileiros, no qual muitas famílias têm suas rendas afetadas por conta do impacto financeiro negativo”. O empresário também é conhecido por realizar no final do ano, por duas vez consecutivas, a distribuição de brinquedos para crianças, além de outros atrativos.

Solidariedade O empresário Ademir Brizola, de Carlópolis reuniu a esposa e os filhos para realizar uma ação solidária exemplar. Em família, Brizola montou cerca de 100 cestas básicas para doar a famílias carentes do município. A iniciativa solidária tem como objetivo auxiliar a população carente, que mais sofre por conta da pandemia do novo coronavírus.

Os dois também cobraram agilidade na finalização da obra de implantação de rede de esgoto de distrito de Congonhas e outras obras ainda não executadas. As duas principais lideranças políticas da mesorregião do Norte Pioneiro também se reuniram com o chefe da Casa Civil, Guto Silva para tratar de vários programas e benefícios do Governo Estadual para Cornélio Procópio. “Vamos em frente, pois o trabalho não para”, resume o prefeito Amin Hannouche.

Sem trégua O prefeito de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche (PSDB) disse que a pandemia pode promover o isolamento social, mas ele não dá trégua e continua a trabalhar para garantir investimentos no município. Junto com o deputado Romanelli, Amim visitou o presidente da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), Cláudio Stabile. Em reunião com a diretoria, Romanelli e Amin trataram de assuntos importantes, referentes aos contratos de programas que o município mantém com Sanepar.

Romanelli, que já foi presidente da Cohapar e implantou o maior programa habitacional do Paraná, afirma que a casa própria ainda é o sonho de muitas famílias paranaenses. “Sonho este realizado por mais 50 famílias de Leópolis, que receberam as chaves do imóvel”, enfatiza.

Sonho realizado Em Leópolis, o último fim de semana foi de festa para 50 famílias que conquistaram o sonho da casa própria. Na última sexta-feira, 17, foi inaugurado o Residencial Portal do Paranapanema, que recebeu investimentos de R$ 3,3 milhões do Governo do Paraná, por meio da Cohapar.

Nota Paraná A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Joaquim Távora e o Lar São Vicente de Paulo, de Cornélio Procópio foram contemplados com R$ 20 mil cada um, por meio do programa Nota Paraná, que fez dois novos paranaenses milionários, um em Londrina, outro em Paranaguá. No total, o programa, que foi criado pelo Governo do Paraná com a participação da Assembleia Legislativa, sorteou R$ 10 milhões.

“Agricultores e empreendedores familiares, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores agora também podem receber o auxílio emergencial do governo federal no valor total de R$ 3 mil, divididos em cinco parcelas de R$ 600. A mulher provedora de família terá direito a R$ 6 mil”, informa o deputado.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) informa que produtores rurais que têm na agricultura familiar a principal fonte de renda, também serão beneficiados com auxílio emergencial do Governo Federal, no valor de R$ 600 durante a pandemia. Segundo ele, recurso é uma forma de valorização do trabalho produtor rural, que também foi afetado pela crise provocada pelo novo coronavírus.

Direto da horta

Em Siqueira Campos, a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento iniciou a distribuição de alimentos do programa Compra Direta. Nos próximos três meses, os alimentos adquiridos pelo programa vão fazer parte da refeição de mais de 50 famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. No município, o programa beneficia o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), o Asilo São Vicente, a Casa Lar e a Santa Casa.

“Obrigado, Romanelli”

O prefeito de Santana do Itararé, Joás Michetti (PSD) está com o sorrisão de orelha a orelha. Ele agradeceu ao deputado Romanelli e ao governador Ratinho Júnior (PSD) pela liberação de recursos no valor de R$ 400 mil para aquisição de uma retroescavadeira. “Quero agradecer ao deputado Romanelli e ao governador Ratinho Junior pela liberação desse importante maquinário, que vai ajudar no atendimento aos pedidos dos moradores do campo e da cidade”, agradece.

Utilidade Pública

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do deputado Romanelli que concede título de utilidade pública ao Asilo São Francisco de Assis, de Abatiá. O deputado justifica a importância do reconhecimento pelo trabalho de filantropia da instituição, liderada por Sebastião de Oliveira Pinto Filho. O asilo realiza missas, gincanas, piqueniques, almoços e comemoração dos aniversariantes do mês, com o objetivo de estreitar o vínculo afetivo e familiar com a comunidade.

Vale-gás

A prefeita Adelita Parmezan (PTB) anuncia que a Prefeitura inicia dia 3 de agosto a distribuição do vale-gás, que será no Cras. A medida de auxílio às famílias vulneráveis no enfrentamento à covid-19 dará direito a uma recarga de gás de cozinha, contemplando famílias com quatro integrantes. Nesta terça-feira (21), a prefeitura fez a distribuição de pães e feijão para beneficiários do Bolsa Família, por meio do programa “Alimentação Saudável e Solidária!”.

Academia

Adelita também anunciou que a Prefeitura de Quatiguá instalou uma academia ao ar livre e um parquinho no Jardim Cristal. A nova academia e o parquinho foram instalados com o objetivo de oferecer mais qualidade de vida aos moradores do bairro e também entretenimento para crianças e adultos nos dois espaços.

Medicina do trabalho

O prefeito Ângelo Vigilato (PSB) iniciou processo licitatório para contratação de uma empresa para realizar estudos e laudo pericial de insalubridade e periculosidade das atividades dos servidores municipais. Dentre as propostas, está a de oferecer 40% de adicional de insalubridade aos profissionais da área de saúde, enfermeiros, técnicos em enfermagem e motoristas. O objetivo é elaborar os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais e de Controle Médico de Saúde Ocupacional, além do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.



Conselho Tutelar

Conselheiros tutelares de Ibaiti poderão participar com muito mais segurança de reuniões de trabalho, eventos e até atendimentos remotos. O Conselho Tutelar recebeu novos equipamentos que vão possibilitar a realização de videoconferência. O conjunto é composto por uma TV, um sistema de home theater e aparelhos de ar condicionado, o que garante melhoria das condições de atendimento.

Santa Casa

A Santa Casa de Bandeirantes vai receber R$ 400 mil do governo federal para o projeto Mutirão, que prevê atendimento a diversas especialidades médicas. O anúncio foi feito pessoalmente pelo deputado federal Pedro Lupion (DEM), que junto com Romanelli trabalha para que Bandeirantes receba recursos para melhoria da saúde e de vários outros setores. O recurso já foi depositado no Fundo Estadual de Saúde. Pedro Lupion visitou a Santa Casa de Bandeirantes sexta-feira (17), acompanhado do prefeito Lino Martins (PDT), do vice Luís Comegno (DEM) e do provedor Gabriel do Vale. “Tive a oportunidade de verificar os equipamentos e medicamentos adquiridos pela Santa Casa e observar que o recurso tem destino certo e é muito bem investido”, disse Lupion. Dia de São Cristóvão