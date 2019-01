Norte Pioneiro tem boas expectativas de parceria com Ratinho, diz Romanelli

Parlamentar elogiou governador

O deputado estadual reeleito Luiz Cláudio Romanelli participou das posses do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do seu vice, Darci Piana, nesta semana, em Curitiba.

“Desejo muito sucesso, realizações e bons resultados para o povo paranaense. Garra,competência e foco ele tem”, afirmou o parlamentar, adicionando: “Felizmente, diferente de outros estados, o Paraná está com as contas equilibradas e bons programas em execução. A equipe escolhida é de políticos experientes, que na sua maioria integrou o governo Beto Richa. Tem tudo para fazer o estado viver um período de prosperidade. Aliás, no seu discurso de posse, fez questão de ressaltar a urgência na criação de empregos, desenvolvendo as regiões do estado”.

O deputado concluiu, sublinhando que “o Norte pioneiro tem grande desafios e expectativas de boa parceria com o novo governo”.

FOTO : PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, ADEMAR TRAIANO, RATINHO, ROMANELLI E DARCI PIANA