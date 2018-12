Novos esportes conquistam espaço no Brasil

Foto de capa por PokerNews/Divulgação “Saulo Sabioni, campeão brasileiro de poker de 2018”

O Brasil sempre foi conhecido ao redor do mundo pela força do seu futebol. Essa fama ainda é justificada, mas nos últimos anos diversos esportes têm conquistado uma presença cada vez mais significativa no país.

Poker já se estabeleceu como paixão nacional

O poker é uma das principais novas modalidades esportivas que conquistaram um lugar de destaque no coração dos brasileiros.

Desconhecido por aqui até o início do novo milênio, o esporte começou a se popularizar com o advento da internet, já que foi ela quem permitiu que o Texas Hold’em chegasse nas mesas brasileiras e se espalhasse por aqui.

Duas entidades profissionalizaram o esporte

No início, havia poucos entusiastas e os campeonatos eram descentralizados, mas tudo isso mudou com a criação da Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH) e da série de campeonatos Brazilian Series of Poker (BSOP).

A CBTH se tornou a principal entidade representativa do poker no país e direcionou os interesses desse setor esportivo. Enquanto isso, o BSOP cresceu de maneira exponencial e passou a concentrar as atenções de todos os competidores do país.

Seus torneios ocorrem por todos os principais destinos turísticos do Brasil, os números de inscritos já estão nas faixas dos milhares e as premiações chegam a rivalizar as que são entregues no futebol.

Centralização da competição permitiu que surgissem campeões nacionais

Tudo isso fez com que o BSOP se consolidasse como o maior evento de poker da América Latina e sua última edição quebrou ainda mais recordes antes de consagrar o competidor profissional Saulo Sabioni como o campeão brasileiro do ano.

A trajetória de Saulo e sua carreira é uma ótima fonte de inspiração para qualquer um que queira competir no esporte de maneira profissional. Ele terminou o ano de 2017 vencendo o BSOP Millions e, desde então, conquistou diversas premiações, incluindo o primeiro bicampeonato do Main Event da história do país e o já mencionado posto de campeão nacional.

Monster Jam chega com tudo no país

Não é apenas o poker que conquistou espaço no Brasil: o Monster Jam é outra modalidade que vem ganhado cada vez mais adeptos no país.

O maior objetivo da FELD Entertainment era levar a atmosfera eletrizante do Monster dos Estados Unidos para o resto do globo. Depois de realizar mais de 350 eventos de grande sucesso pela Austrália, França e outros países, a empresa conseguiu chegar aqui no final de 2017.

Primeira apresentação marcada por nomes conhecidos

A primeira apresentação no Brasil ocorreu em uma versão adaptada da Arena Corinthians e contou com a presença de quase todos os caminhões famosos que deram fama a modalidade nos seus últimos 25 anos.

Grandes nomes como El Toro Loco, Alien Invasion e New Earth Autorithy tiveram a oportunidade de mostrar suas incríveis manobras pela primeira vez para o público nacional.

De saltos à distância a situações em que o piloto tinha que sair de diversas situações complicadas que poderiam danificar seu veículo, o primeiro evento brasileiro da modalidade ofereceu um show inesquecível aos que já eram fãs do esporte e conquistou novos entusiastas.

Além das já conhecidas caminhonetes gigantes, o grandioso show esportivo também contou com apresentações de Freestyle Motocross, uma modalidade que envolve a realização de manobras radicais em motos customizadas.

A segunda edição do Monster Jam ocorreu no final de 2018 e também foi um grande sucesso de público.

Foram apresentadas as mesmas modalidades e o evento foi novamente realizado na Arena Corinthians, mas dessa vez a apresentação de freestyle também contou com a presença ilustre do atleta Fred Kyrillos, atual campeão do Duelo de Motos e único representante brasileiro na competição. O Monster Jam deve voltar em 2019 e se depender dos organizadores o show será ainda maior.

Outros esportes também ganharam destaque

Além do poker e do Monster Jam, diversos outros esportes também aumentaram sua presença no cenário nacional. Sendo possível citar o basquete, o surfe e até mesmo o beisebol como alguns dos que mais cresceram nos últimos anos.

O Brasil é um país de dimensões continentais que têm espaço para todo os tipos de esportes e os fãs brasileiros só têm a ganhar com o crescimento dessas novas modalidades.