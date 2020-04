NP está estruturado no combate ao coronavírus, diz Romanelli

Governador do Paraná parabenizou o empenho

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse nesta sexta-feira, dia 10, que mais uma unidade de saúde do Paraná – o Hospital Regional de Santo Antônio da Platina – está estruturado para receber pacientes e fazer o tratamento da covid-19.

“São 10 novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para adultos, 10 leitos de enfermaria, 10 leitos para tratamento intermediário e mais um tomógrafo que estarão dispostos já na semana que vem e que são estratégicos no combate ao coronavírus no Norte Pioneiro”, disse Romanelli que acompanhou o governador Ratinho Junior e o prefeito Professor Zezão (PHS) na vistoria dos novos leitos e equipamentos no hospital.

Na região, outras unidades hospitalares, como de Cornélio Procópio, Jacarezinho (Santa Casa), Nova América da Colina e Bandeirantes, também estão serão estruturadas no período da pandemia. “Toda estruturação, com novos leitos, novos leitos de UTI, profissionais de saúde (enfermeiros, médicos) e novos equipamentos serão perenes, ou seja, vão continuar atendendo os moradores do Norte Pioneiro após a pandemia”, disse Romanelli.

O governador Ratinho Junior destacou e agradeceu os deputados pelo trabalho e empenho no enfrentamento à pandemia. “Neste hospital tem investimento da Assembleia Legislativa que, além aprovar as medidas e projetos urgentes, repassou R$ 37,7 milhões para a saúde fazer esse combate que precisa ser feito”.

O Regional tem 73 leitos e atende 22 cidades da 19ª Regional de Saúde. A UTI será ativada para atender, primeiro, os pacientes com infecções causadas pela Covid-19, e depois mantida dentro do perfil assistencial do hospital, que é atenção materno-infantil e traumato-ortopedia.

Veja fotos: