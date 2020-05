Ofertas imperdíveis nesta quinta da carne no Molinis

“Tudo ótimo. Tudo barato”

Nesta quinta da carne, dia 28, o supermercado Molinis estará com muitas promoções no açougue. As ofertas durarão o dia todo ou até que os produtos se acabem.

Aproveite essas promoções nos Molinis Center e Max em Santo Antônio da Platina, e também em Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes.

Veja o panfleto abaixo: