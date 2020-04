OMS apoia projetos da deputada federal Leandre

Trabalho por videoconferência dá continuidade na parceria

As representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) enviaram um documento manifestando apoio internacional nas ações do mandato à deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR). A OMS já é parceira na implantação do projeto Cidade Amiga do Idoso e também em ações de promoção do Marco Legal da Primeira Infância.

Haydeé Padilla, coordenadora na Unidade Técnica da Família, Gênero e Curso de Vida da OPAS e da OMS no Brasil, colocou-se à disposição para apoiar o Estado do Paraná e os municípios já comprometidos com os programas em questão, até mesmo durante o período crítico de pandemia. A preocupação é dar continuidade ao trabalho dos municípios que buscam a certificação internacional, mesmo que o apoio técnico seja realizado por videoeconferência.

A intenção é que nossos esforços na agenda da pessoa idosa possam continuar mesmo a distância, pois sabemos quão difícil essa situação, mas podemos trabalhar estrategicamente. Assim, se possível, gostaria de propor um planejamento mínimo de cooperação com reuniões virtuais planejadas de acordo a sua disponibilidade e disponibilidade de equipe do Estado ”

Leandre agradeceu a disposição da entidade. “Sempre que nós precisamos, representantes da OMS vieram ao Paraná para orientar os municípios que buscam a certificação de Cidade Amiga do Idoso e orientação para outros programas internacionais. Neste momento, eles se mostram ainda mais sensíveis à causa, dando continuidade ao trabalho, mesmo a distância”, assinalou.

A deputada afirmou que o planejamento, sugerido pela representante da OMS, já está em fase de elaboração. E tranquilizou os municípios paranaenses que estão em busca da certificação: “Nós vamos desenvolver uma metodologia de trabalho à distância, em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Sabemos que a prioridade dos municípios é o cuidado com a saúde e frear o avanço do coronavírus. Mas, o trabalho de certificação, mesmo durante este período crítico, não vai parar”, garantiu.