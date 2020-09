Operação especial garante segurança em Santo Antônio da Platina (vídeos)

Os mandados foram obtidos de uma investigação dos bandos de traficantes e recentes homicídios ocorridos na cidade

Nesta quinta-feira, dia 17, Policiais Militares e Civis participaram da Operação Divisas Integradas II em Santo Antônio da Platina. O trabalho conjunto foi registrado pela manhã, às 06h, e teve como objetivo, além da fiscalização e abordagens, o comprimento de mandados judiciais.

Com a ação, houve combate às organizações criminosas, bem como ao tráfico de drogas, armas e contrabando. As atividades ilícitas na divisa dos Estados do Paraná e São Paulo também foram alvos.

Em Santo Antônio da Platina, as equipes da Polícia Civil (Cope, Tigre, N.O.C., G.O.A., Denarc e delegado e investigadores da Delegacia Local) junto com a Polícia Militar (Rotam e agência de inteligência local), deram cumprimento a nove mandados de busca e apreensão.

Ao todo, apreenderam:

balança de precisão;

40 gramas de cocaína;

R$ 2.500;

pequena porção de cocaína (2,5 gramas);

aparelho celular;

moto com placa adulterada;

41 buchas de cocaína.

À vista disso, realizou-se prisões por tráfico de drogas e adulteração de veículo.

Veja fotos abaixo: