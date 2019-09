Operação flagra facas, drogas e celulares na cadeia platinense

Celas foram vistoriadas

Nesta terça-feira, dia dez, Policiais Militares do Canil do 2º BPM prestaram apoio ao Setor de Operações Especiais do Depen (SOE) na 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Santo Antônio da Platina, com a finalidade de vistoriar as celas da carceragem.

Inicialmente, os detentos resistiram, fazendo barricadas com colchões nas portas de acesso as galerias e arremessando objetos nos agentes. Sendo dessa forma, necessário o uso de granadas e munição de impacto controlado pelas equipes do SOE.

Assim, os agentes conseguiram acessar as galerias e todos os presos foram retirados e acomodados no solário para as buscas nas celas. Na vistoria, foram encontrados: 50 celulares, 59 baterias de celular, 38 carregadores de celular, 14 fones de ouvido, 01 serra de cortar aço, 07 facas, 01 estoque, 01 chave de fenda, 01 marreta, 02 limas de amolar, 01 alicate, 04 talheres de aço e 01 balança de precisão.

Em seguida os cães Fênix e Thor, especialistas em faro de entorpecentes e armas de fogo foram empregados, sendo localizados vários invólucros de maconha, que pesados aferiram 100 gramas.

O comandante da 4ª Cia. PM, capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon, alerta que a Polícia Militar atua somente como apoio nessa situação, uma vez, que a responsabilidade pela carceragem é do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen).

Mas , a corporação sempre está a disposição dos demais órgãos de segurança pública para garantia da ordem.