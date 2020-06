Orgulho gay faz Mostra de Cinema e Diversidade no Norte Pioneiro

Também acontecerão programações de vídeo, debates e lives

Em comemoração ao Mês Mundial do Orgulho LGBTQI+ o Cineurge – Festival de Cinema de Cornélio Procópio – apresenta a 1ª Mostra de Cinema e Diversidade Cineurge, que acontecerá de forma gratuita e online no site, instagram e facebook – contas oficiais do Festival.

O Festival, que antes restringia-se à cidade de Cornélio Procópio toma proporção e dimensão abertas por acontecer em âmbito virtual. Na questão de parcerias e apoios a Mostra de Cinema e Diversidade atinge o estado do Paraná e divida do estado de São Paulo, devido as parcerias de Coletivos e ONGS LGBTS em diferentes cidades.

O destaque na região é para a parceria com a Ong Núbia Rafaela Nogueira e Marcha da Diversidade de Jacarezinho e com o Coletivo Geni de Ourinhos(SP). “Ter parceiros locais nessa Mostra de âmbito nacional é de extrema importância para manter programações culturais gratuitas na região, além de manter iniciativas às sociedades locais e regionais que discutam e reflitam sobre grupos sociais que ainda precisam garantir condições básicas de cidadania e sobrevivência”, afirma Renan Bonito, de ativista jacarezinhense.

A intenção é dar visibilidade a produção LGBTQI+ brasileira, bem como, estimular a troca de informações, contatos e experiências de forma online, durante este período de eventos culturais não presenciais devido ao COVID-19. A mostra é composta por seis diretores do cinema LGBTQI+ brasileiro, seis curtas metragens e um longa-metragem. O evento terá a duração de uma semana, com programação de 22 a 28 junho – dia mundial do orgulho LGBTQI+. Também acontecerão durante a programação vídeo debates e lives com diretores e integrantes das equipes das produções.

Como a mostra irá funcionar?

As sessões de cinema estarão disponíveis no site www.cineurge.com no horário marcado, sempre às 19h, acompanhe a programação nas redes oficiais. Haverá postagens no npdiario, no Instagram quanto no Facebook no horário da sessão com o link para o site. Todos os filmes permanecerão online até o dia 30 de junho. Para maiores dúvidas [email protected]

Todas as Lives acontecem pelo Instagram oficial – http://www.instagram.com/festivalcineurge

Os vídeos de realizadores e membros das equipes serão postados por Instagram na semana da mostra, e compartilhados no www.facebook.com/cineurge

A programação completa está disponível no site http://www.cineurge.com