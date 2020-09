Ourinhos Plaza participará com ofertas da Semana do Brasil

Shopping divulgará um catálogo digital a partir desta quinta -feira

O Ourinhos Plaza Shopping aderiu à campanha nacional de estímulo ao comércio criada pelo Governo Federal. Em seu segundo ano, a Semana do Brasil, assim batizada, chega agora com a força de grandes redes de varejo, lojas e shoppings, como o Plaza, para oferecer oportunidades incríveis em preços e condições de pagamento, de acordo com a superintendente Daniela Tambosi. “Não poderíamos ficar de fora, será uma semana de muitas promoções no Ourinhos Plaza Shopping, mantendo ainda todos os cuidados contra a Covid-19”, afirmou Daniela.

A Semana do Brasil 2020 será realizada de 03 e 13 de setembro, portanto, a partir desta quinta-feira. De acordo com o shopping, que acaba de completar seu primeiro ano em Ourinhos, os inícios de promoção são sempre interessantes para que o consumidor tenha 100% de acesso aos estoques de ofertas que foram preparados.

Para melhor orientar os clientes do Ourinhos Plaza, o departamento de marketing editou um catálogo digital de apresentação das promoções de cada loja, o qual começará a ser distribuído e divulgado a partir desta quinta-feira, três de setembro. “Quanto mais cedo nossos clientes tiverem acesso ao catálogo digital, mais oportunidades terão para aproveitar”, dá a dica a superintendente do shopping.

O conceito da Semana Brasil neste ano será “Todos juntos com segurança pela reconquista e o emprego”.

Outras informações podem ser obtidas nas redes sociais e no site do Ourinhos Plaza Shopping, assim como no endereço digital que o Governo Federal disponibilizou: www.semanadobrasil.com. O shopping mantém as mesmas regras de controle da disseminação do novo coronavírus, inclusive a exigência de uso de máscaras em seu interior para todos.