Paraná apresenta destinos turísticos no Meeting Brasil 2020

O Paraná vai apresentar seus destinos turísticos no Meeting Brasil Online – Latin America 2020, primeiro grande evento virtual do semestre, com transmissão simultânea para doze países da América Latina, que acontece de 10 a 13 de agosto.

O Estado mostrará seus atrativos, com destaques para o Litoral, Parque Vila Velha, cachoeiras e turismo de negócios e eventos, que tem atraído visitantes de várias partes do mundo. Curitiba e Foz do Iguaçu, considerados portões de entrada paranaenses, também participam com seus atrativos.

O evento reúne operadores e agentes de viagens de doze países da América Latina. A meta é compor os portfólios dos operadores internacionais de turismo para o biênio 2021 e 2022. A edição do Meeting Brasil deste ano acontecerá de forma virtual. Está prevista a participação do governador Carlos Massa Ratinho, na abertura, para falar sobre o Paraná.

Pela primeira vez, o evento será transmitido simultaneamente para os países participantes – México, Guatemala, Costa Rita, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai.

De olho na retomada do setor no período pós-pandemia, o trade turístico está otimista com a abrangência do evento que tem a internet como uma grande aliada, na busca de novas ferramentas de divulgação. As plataformas digitais oferecem canais gratuitos e de longo alcance de interação para troca de experiências e realização de negócios.

OPORTUNIDADE – O secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, ressaltou que o turismo é um gerador de rendas e o Meeting Brasil 2020 uma grande oportunidade para que o Paraná apresente todo o potencial do Estado e abra novos mercados.

“Além de movimentar a economia, com a geração de emprego e renda, o turismo mexe com a vida das pessoas, diretamente. Está relacionado ao lazer e a qualidade de vida”, disse Nunes. “E esse evento acontece num momento delicado, devido à pandemia, quando todo o setor está carente de boas iniciativas”, afirmou.

Ele enfatizou que que o Paraná estará presente com seus mais importantes destinos. “Curitiba com toda a sua potência como capital, cheia de diversidade, e Foz do Iguaçu, o nosso carro chefe do Turismo, farão uma apresentação das suas principais atrações”, concluiu.

POLOS LATINOS – Jacob Mehl, presidente da Paraná Turismo, também destacou a importância do evento. “É um orgulho poder mostrar o Paraná nesse meeting para nos aproximar de todos os polos latinos, responsáveis por 70% dos nossos visitantes”, disse. “O Estado tem belezas naturais incomparáveis”, afirma.



Curitiba: Parques, arquitetura e acervo cultural

Consideradas como as duas principais entradas do Estado, em função, inclusive, de aeroportos internacionais, Curitiba e Foz do Iguaçu farão apresentações de quase cinco minutos no Meeting Brasil Online 2020 – Latin America 2020. Parques, arquitetura e acervo cultural de Curitiba, as Cataratas do Iguaçu, Itaipu, e a rica gastronomia das duas cidades serão expostas nessa importante vitrine virtual.

A capital paranaense está entre os municípios mais procurados por turistas no Estado. Em 2020 foi apontada como o sétimo destino nacional na categoria do turismo de eventos e negócios. Em 2018 superou a marca de sete milhões de visitantes, consolidando posição entre os principais destinos do País.

Conhecida pelo clima ameno e influência europeia, com altos índices de qualidade de vida, infraestrutura urbana e sustentabilidade, a cidade integra a Categoria A, na classificação do turismo estadual. O franco crescimento registrado pelo setor nos últimos anos foi interrompido pela pandemia e levou o curitibano a buscar na tecnologia maneiras para vencer a crise.

As perdas econômicas, decorrentes das medidas de isolamento social, impuseram novos desafios. E para superá-los, a cidade está usando as plataformas digitais para vender, também, as atrações turísticas. Campanhas publicitárias focam ações pensadas no período de crise e focadas para quando as pessoas voltarem a viajar.

Com o uso da tecnologia são oferecidas novas experiências aos turistas; melhor gerenciamento aos empresários, com a comercialização online, serviços e informações complementares por meio de aplicativos, visitas virtuais a atrações como museus e parques. Para o futuro, reagendamento de passagens, pacotes e eventos, além de manter os seus cartões postais vivos na memória do turista,

“Estamos vivendo uma grande oportunidade de reinventar o turismo mundial. Levar o destino Curitiba para o Meeting Brasil 2020 é uma grande oportunidade de ampliarmos nossos horizontes, trocarmos ideias e experiências”, diz Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. “Quando contamos com parcerias, como a da Paraná Turismo, nos tornamos ainda mais fortes”, afirma.



Foz: principal destino do estado e terceiro do País

O principal destino turístico do Estado e o terceiro nacional mais procurado por turistas nacionais e estrangeiros, Foz do Iguaçu apresentou crescimento exponencial nos últimos anos. Com uma gama diversificada de pontos turísticos, que são referências internacionais, a cidade mantém a divulgação em alta e oferece perspectivas de visitação com pacotes promocionais e adequação ao novo momento.

Para enfrentar os novos desafios, instituiu protocolos de segurança sanitária e, agora, está certificando os atrativos turísticos, meios de hospedagem, restaurantes e demais atividades com o selo de ambiente protegido. A ideia é fazer com que o visitante se sinta seguro quando chegar à cidade.

Além da natureza, é um destino completo com lazer e infraestrutura de eventos. Em breve contará com seis lojas francas que estão se instalando na cidade até o final do ano. A cota de compras será de 300 dólares para os free shops e mais 500 dólares nas lojas da Argentina e Paraguai.

Além da peça que rodou o mundo com o mote “Bem-vindo ao Inesquecível”, a cidade também aposta no turismo nacional e regional. “Meu Destino é Foz” e “Foz Conhecendo Foz” vão estimular o turismo interno e conta com a participação da população para, por meio de redes sociais, ampliar o alcance das campanhas. A tecnologia está presente em todos os aspectos e o Meeting Brasil Virtual 2020 é mais uma ferramenta que será usada para vender o destino.

Segundo o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estruturantes, Gilmar Piolla, a crise provocada pelo novo coronavírus será uma oportunidade de retomar a trajetória de recordes de visitação anteriores à pandemia, com novas ferramentas e criatividade.

“O evento tem essa característica. As belezas das Cataratas do Iguaçu, do Parque Nacional e dos nossos demais atrativos reiteram o Paraná como um grande propulsor do turismo no País. Estar com o Governo Estadual nesse momento reforça a convergência de objetivos e nos dá a certeza de que voltaremos unidos e mais fortes, quando a pandemia passar”.

Paraná Turismo coloca o Estado na vitrine do mundo

Além de Curitiba e Foz do Iguaçu, outros destinos que fazem parte das 14 Instâncias de Governança Regional (IGRS) serão apresentados pela Paraná Turismo durante o evento. As rotas oferecem variedade de atrações turísticas como praias, reservas da Mata Atlântica, rios, cachoeiras e um acervo histórico e cultural, além das inúmeras e diferentes alternativas de lazer e gastronomia.

As regiões estão divididas em Campos Gerais, Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, Corredores das Águas, Ecoaventura, Histórias e Sabores, Entre Matas, Morros e Rios, Lagos e Colinas, Litoral do Paraná, Norte do Paraná, Norte Pioneiro, Riquezas do Oeste, Rotas do Pinhão, Terra dos Pinheirais, Vale do Ivaí e Vales do Iguaçu.

Essa diversidade cultural e geográfica, que será apresentada pela Paraná Turismo no Meeting Brasil Online – Latin America 2020, faz com que o Estado seja muito visitado e o coloca em posição altamente requisitada por brasileiros e estrangeiros.

“O Meeting Brasil Online, primeiro evento de grande porte no formato virtual nesse semestre, marca a presença do Paraná no circuito de eventos internacionais de forma definitiva”, afirma Aldo Carvalho, diretor de Marketing da Paraná Turismo. “Os operadores trabalham com antecipação de um a dois anos para organizar seus portifolios e estamos com horizontes de comercialização para 2021 e 2022”.

O assessor de Marketing, André Poletti, ressalta que o evento inaugura um novo modelo de divulgação do turismo. “É uma grande oportunidade de se mostrar para operadores e agentes de viagens da América latina”, concluiu.