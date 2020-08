Paraná comemora Dia Estadual do Ciclista nesta quarta-feira

Em 2018 morreram no Paraná 151 pessoas enquanto pedalavam

No próximo dia 19 de agosto, quarta-feira, comemora-se no Paraná o Dia Estadual do Ciclista, criado por um projeto do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que se tornou a Lei 19.652 de 2018. Os objetivos são incentivar o uso de bicicletas pela população, melhorar as condições para a prática, garantir segurança aos ciclistas e, como consequência, diminuir o número de acidentes de trânsito.

No entanto, uma preocupação recente é em relação à segurança. Muitos acidentes, inclusive com mortes, têm preocupado os usuários das bicicletas. De acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, em 2018, morreram no Paraná 151 pessoas enquanto pedalavam, uma alta de 54,08% na comparação com 2017, quando haviam sido registradas 98 notificações de óbito. Não existem os números consolidados de 2019.

“É importante valorizar esta atividade física e de transporte. Pois, além de melhorar a saúde física e mental, é um esporte valorizado e queremos que seja um meio de socialização, de estar com amigos ao ar livre”, ressaltou Cobra Repórter.

O deputado Cobra Repórter também tem trabalhado para ampliar o número de ciclovias, já que bicicleta é cada vez mais um meio de transporte viável. “Não há ciclovias suficiente e nem regras que garantam mais segurança aos ciclistas. Com essa lei, buscamos dar mais visibilidade para o tema e provar a criação de leis, ciclovias adequadas e espaços para a prática do ciclismo como esporte e lazer”, finaliza o deputado.