Paraná é o primeiro estado a estabelecer a testagem para Covid-19

Em instituições de longa permanência para os idosos

A Secretaria da Saúde do Paraná envia hoje, dia oito, circular às 22 Regionais de Saúde com orientações para a implementação das medidas de prevenção, controle e testagem para Covid-19 nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

O Paraná foi o primeiro estado a anunciar o plano para a implantação da testagem nas instituições de longa permanência em todos os municípios do estado. O anúncio foi feito em reunião do COE – Centro de Operações em Emergências, no dia 23 de julho, com a aprovação de Nota Orientativa (41/2020), elaborada em conformidade com as regras da ANVISA e Ministério da Saúde.

A testagem abrangerá cerca de 350 instituições públicas, filantrópicas e privadas, que abrigam aproximadamente 10 mil idosos e que têm perto de 6 mil profissionais atuando diariamente.

“As ILPIs, chamadas anteriormente de asilos, recebem pessoas consideradas com a saúde frágil ou em risco de fragilização, que apresentam necessidades complexas e maior risco para contrair infecções; por isso nossa atenção especial e recomendação para a testagem em todo estado”, explicou o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.

Segundo o secretário, as Regionais de Saúde estão sendo orientadas para a solicitação do material para os exames de RT-PCR junto à Sesa, de acordo com as necessidades de cada município. “Muitas Regionais já têm este material e estão distribuíndo para os municípios que podem iniciar a testagem. Nosso objetivo é identificar precocemente idosos e trabalhadores portadores da doença”, afirmou Beto Preto.

O Ministério Público também tem orientado a testagem dos idosos que residem nas instituições, principalmente em cidades onde já foram registradas contaminações.

Medidas – “Idosos institucionalizados representam um alvo para a infecção pelo SARS-CoV-2, com altas taxas de mortalidade. Este monitoramento é fundamental; deve abranger os trabalhadores e deve ser feito com periodicidade; esta é a proposta do Estado do Paraná”, explicou a diretora da Divisão de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

“E, não basta apenas a testagem, é preciso concomitantemente implantar medidas de isolamento por 14 dias ou transferência dos idosos residentes infectados para serviço indicado pelo município; funcionários com infecção devem ser afastados . As ILPIs devem ainda manter rigorosamente as medidas demais medidas preventivas, como uso de máscaras e de álcool gel por todos que circulam nas áreas da instituição e limpeza e higienização de todos os ambientes”, acrescenta Maria Goretti.

Idoso – “A Atenção à Saúde do Idoso é área prioritária no Plano de Governo do Paraná, que tem a 5ª maior população idosa do país, com um contingente de 1,7 milhão”, informou a diretora. “O estado definiu, inclusive, o idoso como tema do PlanificaSUS, projeto proposto pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) que visa adoção de modelos de Atenção às Condições Crônicas”. O Modelo de Atenção do Paraná vem sendo implantado desde o ano passado, no município de Irati.

Entre outras ações voltadas para a saúde do idoso, a Sesa realiza o projeto “Envelhecer com Saúde”, com um ciclo de videoconferências coordenado pela Divisão da Saúde do Idoso e que conta com a participação de profissionais de saúde de todo estado. Neste período de pandemia, as vídeos tratam do tema “O idoso e a Covid-19”.

Na quarta videoconferência do ciclo, realizada ontem, dia sete, o consultor do Conass, Edgard Nunes de Mora, parabenizou o Paraná por manter a Saúde do Idoso como prioridade na gestão. “Temos participado e acompanhado várias ações no Paraná que já estão sendo colocadas em prática como a estratificação da população idosa e criação de estrutura operacional conectada entre Atenção Primária, Secundária e Terciária”, disse.