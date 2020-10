Parlamentares percorrem país por compromisso com Primeira Infância

Coordenadoras visitam candidatos em busca de compromisso com a primeira infância dos futuros gestores municipais

A ideia é bastante simples, mas totalmente inédita na história do Brasil. Deputadas e deputados federais da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância estão percorrendo os municípios brasileiros para convencer os futuros prefeitos a incluírem políticas públicas em benefício da primeira infância nos planos de governo.

A ideia partiu da presidente da frente, a deputada paranaense Leandre Dal Ponte (fotos), que já percorreu dezenas de municípios no seu estado, em busca do compromisso dos futuros gestores municipais.

A caminhada foi repercutida pelas coordenadoras regionais da frente, que em cada Estado do Brasil, também estão peregrinando o apoio dos futuros prefeitos com a causa que defendem no Congresso Nacional.

Para a deputada Leandre, a luta pelas nossas crianças precisa começar pelo compromisso político daqueles que pretendem administrar as cidades. “Por isso, estamos levando para os candidatos ao cargo de prefeito o compromisso de assumir a agenda da primeira infância em seu plano de governo. E quando eleitos, colocar as nossas crianças como prioridade absoluta durante todo o seu mandato”, afirmou.

A presidente da frente afirma, também, que os eleitores podem ajudar a eleger as crianças como prioridade absoluta. “Você também pode mudar a história do seu município, ao votar em candidatos que assumiram esse compromisso com as nossas crianças. É isso que, nós deputadas e deputados, estamos fazendo. Nossa luta vai muito além do debate político. Estamos atuando. Colocando em prática aquilo que nós acreditamos”, enfatizou.

Leandre destacou que é na primeira infância que estão as maiores janelas de oportunidade para mudar histórias de vida, combater a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, e desenvolver as nossas cidades, a partir das oportunidades iniciais, que deverão ser iguais para todas as crianças.