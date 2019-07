Paróquia platinense ganha novo padre (vídeo)

Siqueirense tem 37 anos

Quando criança e pré-adolescente em Siqueira Campos, Marcelo Gonçalves Mendes (fotos e vídeo) trabalhou na roça colhendo café, como servente de pedreiro, vendedor de verduras, entre outras atividades.

Aos poucos, foi sentindo despertar a vocação sacerdotal, estudou Filosofia no Seminário Rainha da Paz e Teologia no Divino Mestre , em Jacarezinho.

A ordenação foi há um ano e meio.

Há dois meses e aos 37 anos lidera a produtiva Paróquia Santa Filomena, com uma secretária comprometida, Vilma, pastorais colaborativas, ativas e fiéis que já o adoram, mesmo num tempo ainda muito curto.

Fala mansa, culto, e sempre com sorriso na face, lembra outro jovem religioso, padre Héliton Ribeiro, de quem é amigo pessoal.

Assessor Espiritual Diocesano da Pastoral da Família e Professor no Seminário de Filosofia, consegue aliar o tempo com a paróquia, com uma dedicação comovente.

Ele também já foi vigário paroquial em Tomazina, veja no vídeo abaixo: