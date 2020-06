Piloto de Supercross da Pro Tork retoma disputa nos Estados Unidos

A disputa do AMA Supercross foi retomada no último domingo, dia 31 de maio, após mais de dois meses de quarentena devido a pandemia do Coronavírus. Mesmo sem a participação do público nas arquibancadas do Rice-eccles Stadium, em Salt Lake City, Utah (EUA), os pilotos deram o seu melhor. Entre eles Pierce Brown, da Troy Lee Designs/Red Bull/KTM, equipe patrocinada pela Pro Tork desde 2013.

O competidor encerrou a categoria 250SX Costa Leste com o top 5. Pierce demonstrou habilidade já nos treinos, passando pelo classificatório, até garantir seu lugar no evento principal. Após a largada, imprimiu um ritmo forte, chegando a sexta posição. O jovem novato começou a atacar e conquistou a quinta colocação nas últimas voltas, o melhor resultado de sua carreira.

“No geral, estou feliz com o meu desempenho e ansioso para voltar aqui na quarta-feira para provar que posso e vou correr na frente com esses caras”, afirmou. E é isso mesmo, essa foi a primeira das sete corridas que acontecerão no Rice-Eccles Stadium e a próxima já é nesta quarta-feira, dia 3 de junho. Fãs de adrenalina podem curtir a prova ao vivo através do Video Pass, no site www.supercrosslive.tv/2020-season com planos a partir de 29,99 dólares.

A Pro Tork é patrocinadora oficial da Troy Lee Designs/Red Bull/KTM.