Piloto Pro Tork é tricampeão do Enduro da Independência

Emerson Loth conquistou categoria Elite vencendo três das quatro etapas

A Pro Tork Racing Team fez a festa na 38ª edição do Enduro da Independência, comemorando o tricampeonato de Emerson Loth. O piloto conquistou o título da categoria Elite, vencendo três das quatro etapas. A disputa teve início na sexta-feira (4), em Socorro (SP), percorrendo 635 quilômetros na região da Serra da Mantiqueira, até a chegada na segunda (7), em Caxambu (MG).

No primeiro dia foram 117km na cidade de Socorro. Bombadinho, como é conhecido no meio off road, sofreu um pouco com o preparo físico, terminando em segundo. Já no sábado, venceu a prova de 237km em direção a Itajubá (MG). A partir daí, conseguiu manter o desempenho. Ganhou o trajeto de 158km no domingo até Caxambu e o de 123km na segunda no mesmo município.

Agora, ele tem em sua galeria os troféus de 2020, 2019 e 2014. “Estou muito feliz em manter o título com a Pro Tork. Foi um grande desafio, mas consegui superá-lo com foco. O começo não foi perfeito, porém, já no segundo dia abri vantagem e mantive a mesma até o fim. Gostaria de agradecer a todos que torceram por mim”, afirma o tetracampeão brasileiro e octacampeão paranaense da modalidade.

Confira o ranking da categoria Elite após quatro etapas:

1º) Emerson Loth “Bombadinho” – 181 pontos (Pro Tork)

2º) Tunico Maciel –- 171

3º) Guilherme Trancoso Carvalho – 150