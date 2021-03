Atual arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos reside hoje em Cascavel

O Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos (foto), atualmente com 66 anos e morando em Cascavel, está infectado com a Covid-19. Nesta quarta-feirta, dia dez, a assessoria de Imprensa atualizou a situação.

Novas informações do estado clínico do Arcebispo Dom Mauro conforme repassado pela equipe Médica:

As notícias sobre o quadro clínico de Dom Mauro não são boas. Dom Mauro teve acentuada piora clínica. Piora hemodinâmica com aumento de droga vasoativas. Também a função renal complicou mais com diminuição do volume urinário; A respeito da parte respiratória, teve piora ventilatória, com maior necessidade de suporte mecânico e mais oxigênio. Continua em posição prona. E será avaliado pela equipe medica a possibilidade de nova hemodiálise. Quadro grave com alto risco de não aguentar a hemodiálise.

A Arquidiocese de Cascavel agradece a todos que estão rezando por Dom Mauro e pede que mantenham a escala de orações pela recuperação da Saúde do Arcebispo!

Cascavel/PR, 10 de março de 2021 às 12 horas.

Dom Mauro nasceu em novembro de 1954 em Fartura (SP), morou em Jacarezinho de 1958 até 1998, onde foi Presbítero na Catedral local na época em que o bispo era Dom Conrado Walter, que ordenou o amigo na mesma Catedral em agosto de 1998.

Seu Lema Episcopal é: “Vem e Segue-me” (Lucas 18,22).

Estudou primário, ginasial, científico e faculdade (Teologia e Filosofia) em Jacarezinho, ordenado padre em 1984 também em Jacarezinho.

Também trabalhou como vice-reitor e professor no Seminário Maior de Jacarezinho, Assessor espiritual Diocesano do Movimento Cursilhos de Cristandade, chanceler do Bispado de Jacarezinho e membro do Colégio de Consultores Diocesanos

Foi Cidadão Honorário de Jacarezinho (2000) e Bandeirantes (2001).