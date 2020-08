Platinense de 16 anos assina com Operário de Ponta Grossa

Pedro Henrique é atacante e considerado um excelente atleta

Pedro Henrique Pio (fotos) tem 16 anos e acaba de voltar de Ponta Grossa, onde assinou contrato com o Operário, que disputa a Série-B do país e, se fosse hoje, estaria classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro, uma vez que está em terceiro lugar (os quatro melhores sobem à Elite do futebol nacional). O adolescente visitou o npdiario para contar sua trajetória vitoriosa.

Começou com professores respeitados no Colégio Estadual Tiradentes em Santo Antônio da Platina, e técnicos experientes como Dinho, Marquinhos Ferreira, Diego Vieira, entre outros. Jogava futsal numa quadra na Vila São José, e com o passar do tempo iniciou no futebol de campo e faz sucesso como atacante.

Recebeu sondagens do Palmeiras, Red Bull, PSTC e Ponte Preta, mas resolveu apostar mesmo no “Fantasma”, como é conhecido o time preto e branco ponta-grossense. Mora no alojamento da cidade e está atualmente na Cidade Joia passando alguns dias.

Humilde e alegre, mostra foco no esporte e se dedica. Faz questão de agradecer a mãe, Floriza, e a avó, Ernestina, que cuidaram dele quando criança na Vila Altvater.

Sonha em fazer carreira no Operário. Por enquanto, vai disputar campeonatos sub-17 e sub-20.

O atleta estava acompanhado na visita ao jornal dos primos Tueicy Emanuelle Pio Moreira Geribola, Nelson Geribola, o bebê Isaac, de um ano.