Raiza Alves Rezende assume concurso e torna-se Promotora da Justiça

A posse foi na último final de semana

Raiza Alves Rezende, formada desde 2015 no curso de Direito da (UENP), Universidade Estadual do Norte do Paraná, recentemente foi aprovada em um concurso público para o cargo de Promotora da Justiça de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina.

Filha do saudoso Ademir Rezende e de Niltes Alves Rezende, após se formar trabalhou como Assessora em Mandaguar(PR)i e atualmente assumiu a comarca de Laguna (SC). Seus pais a parabenizam por essa tão importante conquista profissional.