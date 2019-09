PM do Norte Pioneiro participa de desfile da Independência

Bombeiros,escolas e TG também

Aconteceu na manhã deste sábado, dia sete, a partir das nove horas, o desfile comemorativo a Independência do Brasil na cidade de Jacarezinho com a presenças da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, além de escolas e outras instituições do município.

O 2º Batalhão de Polícia Militar se fez presente com viaturas e principalmente por meio do Projeto Social Polícia Mirim Integrada com os alunos que recebem aulas de civismo, cidadania, ordem unida e agora também música com a criação da fanfarra.

O projeto foi criado em 2015 pelo 2º BPM e visa oportunizar aos jovens integrantes do Programa, o enaltecimento de valores familiares, educacionais, religiosos e culturais, utilizando a disciplina militar e o esporte como ferramentas para afastar estes jovens da criminalidade.

A iniciativa contou com o prestígio das autoridades da cidade e grande participação da população.