Poker cresce no Brasil e região Sul conquista cada vez mais espaço no esporte das cartas

Foto: PokerNews/Divulgação “Curitibano Yuri Martins é um dos maiores nomes do poker nacional”

O poker definitivamente conquistou o Brasil e o esporte das cartas conta com uma legião de entusiastas espalhados pelo país. No Sul não é diferente e de grandes competidores a clubes especializados, a região conquista cada vez mais espaço na modalidade.

Grandes competidores com direito a campeão mundial

O poker faz bonito no Sul do Brasil e a região conta com um time de peso no cenário nacional e internacional. Grandes nomes como Alex Gelinski, Leandro Balotin e Luiz Filipe Andrade são muito conhecidos pelos fãs do esporte, mas a grande estrela é o curitibano Yuri Martins Dzivielevski.

Conhecido nas mesas como “theNERDguy”, Martins é um dos competidores mais completos do poker nacional e já venceu grandes prêmios tanto na modalidade online quanto ao vivo.

O atleta já conquistou posições impressionantes, como a segunda colocação no World Championship of Online Poker (WCOOP) Main Event, que lhe rendeu US$ 708.251, assim como o primeiro lugar no LAPT Grand Final do BSOP Millions 2015, no qual embolsou um prêmio de R$ 652.509.

Apesar disso, a maior conquista da sua carreira ocorreu recentemente no Evento #51: US$ 2.500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better, Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better da World Series of Poker (WSOP).

A WSOP é considerada o campeonato mundial do poker e foi apenas a sexta vez que um brasileiro conseguiu realizar esse feito histórico. Para obter o cobiçado bracelete de campeão e conquistar o prêmio de US$ 213.750, o curitibano teve que vencer mais de 400 entradas em um dos eventos mais disputados do mundo.

Com a vitória, Martins se uniu ao seleto grupo de brasileiros campeões do mundo, que inclui, respectivamente, os craques Alexandre Gomes (Evento #48: US$ 2.000 NLH da WSOP 2008), André Akkari (Evento #43: US$ 1.500 NLH da WSOP 2011), Thiago Decano (Evento #38: US$ 3.000 NLH da WSOP 2015), Roberly Felício – Evento #7: US$ 565 NLH Colossus da WSOP 2018) e Murilo Figueredo (Evento #14: US$ 1.500 H.O.R.S.E. da WSOP 2019).

A conquista do mundial é o ponto alto de uma carreira que está indissociavelmente interligada com o crescimento do poker em território nacional e em uma entrevista recente, Martins falou sobre como estava feliz com o crescimento do esporte das cartas no país.

“A sensação é surreal. É um absurdo ver aonde o poker chegou. Esses dias, eu estava comentando minha história no Instagram. Quando eu tinha 18 anos, joguei o primeiro 100k do Brasil, que era um torneio de buy-in de R$ 1.000. Então imagina, R$ 1.000 para 100k. Hoje em dia temos torneios com R$ 20 milhões garantidos. Isso é surreal, o quão rápido o poker cresceu. O quão fantástico isso tornou.” afirmou.

De acordo com o site americano The Hendon Mob, o atleta agora conta com um bankroll que ultrapassou US$ 900 mil em premiações das competições ao vivo, o que faz com que ele atualmente ocupe a 16ª colocação na All Time Money List do Brasil.

Além de Martins, o Sul do país também conta com diversos atletas que merecem ser mencionados, como Thiago Grigoletti, Everton Becker e Marcelo Fonseca. Craques como Rodrigo Garrido e Thiago Napoleão também precisam ser citados pelo importante papel no desenvolvimento do esporte na região.

Foto: H2 Club Curitiba Official Facebook Page/Divulgação “ O H2 Club Curitiba é um dos espaços mais tradicionais para os interessados no esporte das cartas”

Confrarias e clubes esportivos tornam mais fácil do que nunca começar a praticar o esporte

Nunca foi tão fácil começar a aprender as regras do poker quanto nos dias de hoje. De confrarias de poker tradicionais até clubes esportivos com espaço para a modalidade, o entusiasta conta com ótimas opções para dar os primeiros passos no esporte das cartas.

Um dos principais pontos de encontro para os fãs de poker na região Sul é o H2 Poker Club de Curitiba, filial do renomado paulista H2 Poker Club. Aberto em abril de 2007 e amplamente considerado o clube de poker mais tradicional da cidade, o estabelecimento conta com espaço para eventos de poker com mais de 250 participantes.

O H2 fica aberto todos os dias a partir das 13h e está localizado na Rua Martim Afonso, 700 em Curitiba. O clube conta com inúmeros eventos e campeonatos de poker ao longo do ano e entusiastas de todos os níveis podem encontrar mesas para disputar partidas do seu esporte favorito.

Para completar a oferta de entretenimento, o clube também conta com garçons especializados e uma loja com diversos artigos de roupa e outros colecionáveis dedicados a modalidade, como quadros, almofadas e até carregadores de celular.

Apesar de ser o maior clube da região Sul, o H2 não é o único. Os entusiastas do esporte das cartas também podem disputar partidas em outros espaços como o Clube 2000 (Cascavel), o A7 Poker Sports Club (Londrina) e o K9 Poker (Guarapuava).

Melhor época possível para começar

Com o poker conquistando um espaço cada vez maior no rol de esportes nacionais e a região Sul crescendo em destaque, nunca houve um momento melhor para ser fã ou entusiasta da modalidade quanto agora.

Para novos jogadores que queiram começar a levar o poker a sério ou estejam começando a se profissionalizar, o craque curitibano Yuri Martins ainda deixou uma mensagem durante outra entrevista.

“Queria deixar uma mensagem para a galera que leva ou quer levar o poker a sério, algo que eu sempre levei comigo como filosofia. O poker é uma profissão maravilhosa se você se dedicar horas e horas, todos os dias. Se não fizer isso, você será mais uma dessas pessoas frustradas que têm aquele pensamento: ‘por que ele chegou ali e eu não?’ (…) Acho que devemos sempre ficar focados nos nossos objetivos (…) Mantenha sempre isso em mente e acredite em você mesmo.”

