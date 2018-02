Morte de vereador : Veja vídeo de testemunhas em pânico

Dois marginais já foram presos

A tentativa de assalto a um comboio de carros-fortes que acabou em tiroteio, morte e no bloqueio total da BR-376, na região próxima à Colônia Witmarsun, no trecho que liga Curitiba a Ponta Grossa na manhã desta terça-feira, dia seis, mobiliza atenções.Duas pessoas morreram,o vereador do Norte Pioneiro e um caminhoneiro e outro edil corre risco de também perder a vida(tiros no pescoço e cabeça). Está no Hospital Bom Jesus, de Ponta Grossa.

A dupla presa foi encaminhada ao Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil, em Curitiba, que é o responsável pelas investigações do ataque.

Os veículos abandonados pelos bandidos foram apreendidos e também devem ser levados para a delegacia. Além das equipes da PM, da PRF e da Polícia Civil, policiais do Instituto de Criminalística e do Instituto de Identificação fizeram a perícia no local da emboscada.

Uma pessoa enviou vídeo ao npdiario mostrando o desespero, junto com um amigo, diante do fogo cruzado. A situação é apavorante. Confira abaixo:

Os ladrões estavam armados, inclusive com 9 milímetros, e usavam coletes. As polícias caçam os comparsas.

O corpo do vereador do PV de Barra do Jacaré, Elton Alexandre de Aguiar Mata, de 37 anos, será velado no Centro Cultural a partir das 20 horas.O espaço no legislativo local é pequeno. Será sepultado na manhã desta quarta-feira, dia sete, em horário a ser definido.

Ele era conhecido como “Coruja” e ficou num fogo cruzado no Km 536 da BR-376.

Deixa um filho, Natan, de dez anos.Dava aulas no Colégio Estadual Maria Francisca de Souza (Barra do Jacaré) e também em Santo Antônio da Platina (Rio Branco e Edith Souza Prado Oliveira).

