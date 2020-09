Polícia Civil de Jacarezinho também participou da Operação Integração

Segurança Pública reforçada em cidades do Norte Pioneiro

A Polícia Civil de Jacarezinho com o apoio das equipes especializadas, COPE (Centro de Operações Policiais Especiais) e DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos), cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal.

A operação aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 17, no total foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo. As autoridades encontraram grande quantidade de drogas (maconha, cocaína e crack), celulares, munições e dinheiro.

A operação visa controlar o tráfico de drogas e colaborar com a manutenção da segurança pública da divisa, integrando a operação com as forças policias do Estado de São Paulo e Paraná.