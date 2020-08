PP realiza palestras online para capacitar pré-candidatos

Palestra será transmitida pelo facebook e tem início às 19h30

O Progressitas (PP) está promovendo uma série cursos de capacitação, palestras e workshops online para auxiliar pré-candidatos a impulsionar as campanhas deste ano. Estão sendo abordados mais de 40 temas. A agenda desta semana inclui palestras sobre propaganda eleitoral, comunicação na campanha e conscientização sobre violência contra a mulher. Todos os eventos são gratuitos.

“O programa Fortalecendo o Futuro é uma excelente iniciativa para capacitar pré-candidatos e assessores neste momento de pandemia. Ninguém precisa sair de casa, basta ter um smartphone e vontade de aprender”, afirmou a presidente do Progressistas Paraná, deputada Maria Victoria Barros.

Nesta terça-feira, dia 11, o advogado especialista em direito eleitoral, Diego Campos falou sobre o que pode e não pode nos programas de rádio e TV. A palestra foi transmitida pelo Facebook e teve início às 19h30. Os participantes podem tirar dúvidas ao vivo sobre as mudanças na lei.

Na quinta-feira é a vez do publicitário Eduardo Neves com o curso sobre redes sociais “Sua Campanha na Palma da Mão”. O curso também será no formato live no facebook. E para encerrar a semana a mestra em Filosofia e Teoria do Direito ministrará palestra com o tema “Violência contra a Mulher”. A palestra será pela plataforma zoom às 9 horas de sábado.