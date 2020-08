Prazo para beneficiários do Cartão Comida Boa termina nesta sexta-feira

Benefício prorrogado

Os beneficiários do Cartão Comida Boa, de acordo com as informações da Prefeitura têm mais esta semana para usarem o saldo remanescente dos vouchers, o prazo acaba na sexta-feira, dia sete. Depois desse dia, os valores serão zerados.

Devido ao Decreto 5.069, publicado em 7 de julho, o benefício foi prorrogado por um mês.