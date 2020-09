PRE Platina e Sest/Senat fazem conscientização de direção responsável

Encerrando a Semana Nacional de Trânsito na manhã desta sexta-feira

Entre nove e 12 horas desta sexta-feira, dia 25, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual em Santo Antônio da Platina no KM 323 da PR-092 aconteceu campanha da Semana Nacional de Trânsito, com o tema “Perceba o risco, proteja a vida”.

Abordados 68 veículos e 123 pessoas orientadas.

Para encerrar o calendário anual do evento, os policiais sargentos Remi e Fábio e cabo Botini, juntamente com os Agentes do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, Rafael, Joel e Beatriz fizeram entregas de folhetos sobre o tema.

Presentearam os usuários da Rodovia com mimos e fizeram distribuição de máscaras reutilizáveis no Combate da Covid-19. Foram passadas também, orientações para conscientizar os usuários, da importância de manter a velocidade compatível com a sinalização nas Rodovias, evitar uso de celulares na direção e demais orientações pertinentes ao trânsito.