Exclusivo: No início da tarde desta segunda-feira, dia 08, o Prefeito de Carlópolis e Presidente da AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) sofreu um grave acidente de automóvel na rodovia PR-151, entre os municípios de Carlópolis e Ribeirão Claro, próximo ao bairro Água da Mula.

O chefe do executivo reuniu-se pela manhã com empresários sobre a aquisição de vacinas anti-Covid-19 e estava se dirigindo sozinho à cidade de Jacarezinho para levar informações sobre o assunto até a presidência da CISNORPI (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) quando perdeu a direção do veículo em uma curva e capotou, adentrando em uma área de pastagens.

Hiroshi dirigia um Jeep Compass , está consciente e relatou ter tido um “apagão” não se recordando do ocorrido, sendo socorrido por populares até o Pronto Atendimento de Carlópolis, onde recebeu os primeiros cuidados e, logo após, encaminhado a um hospital de Ourinhos-SP, onde deverá passar por avaliação mais precisa.

A princípio, as primeiras informações dão conta de que Hiroshi fraturou o braço direito.

Ele disse ao npdiario estar com forte dores na coluna, porém somente exames deverão confirmar o diagnóstico exato. O veículo pertence a Prefeitura de Carlópolis, ficou danificado, mas possui seguro.