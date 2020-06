Prefeito de Ibaiti faz apelo e pede ajuda no combate ao Coronavírus

“Todos pela saúde. Uma aliança contra a Covid-19”

O Prefeito e Médico, Antonely Carvalho, veio a público, através de sua rede social (Facebook) particular, fazer um apelo aos moradores do município. Segundo a autoridade, devido ao aumento de casos na cidade, é essencial que eles ajudem a prefeitura na fiscalização, cumprindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Maneiras de combater a propagação da doença já estão sendo realizadas pelo poder executivo em Ibaiti, visto que o Covid-19 é um problema de saúde pública. À vista disso, a cidade foi uma das primeiras do Norte Pioneiro a fechar as entradas e instalar barreiras para que as temperaturas fossem aferidas, além do Hospital de Campanha. Mais médicos e enfermeiros também foram contratados. “Braço forte, mão amiga” foi outra medida de conscientização utilizada por Antonely.