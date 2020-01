Premier League: Por que o Wolverhampton pode parar o Liverpool?

Com quase 100% de aproveitamento, os Reds enfrentam Wolves hoje

Diferentemente de outros campeonatos nacionais, como La Liga, Bundesliga e até a Ligue 1, a Premier League ficou conhecida pela disputa acirrada entre as principais equipes e o nível alto de dificuldade que todos times podem impor aos adversários. No entanto, na atual edição do Campeonato Inglês, o Liverpool extrapolou esse padrão e faz uma campanha avassaladora, com um aproveitamento quase impecável. Muitos têm a sensação de que ninguém pode parar os Reds, porém o jogo desta quinta-feira (23), contra o modesto Wolverhampton, às 17h (Brasília), pode ser uma grande surpresa.

Retrospecto do confronto

Quem conferir o retrospecto do confronto ficará ainda mais convencido de um atropelo do Liverpool. Afinal, esse histórico de duelos entre as duas equipes favorece demais os Reds. Na era Premier League, as equipes se enfrentaram em um total de 11 oportunidades, sendo oito vitórias dos Reds, dois empates e apenas um triunfo do Wolverhampton. Veja os resultados das partidas:

Liverpool 1 x 0 Wolverhampton – 2019/20

Liverpool 2 x 0 Wolverhampton – 2018/19

Wolverhampton 0 x 2 Liverpool – 2018/19

Wolverhampton 0 x 3 Liverpool – 2011/12

Liverpool 2 x 1 Wolverhampton – 2011/12

Wolverhampton 0 x 3 Liverpool – 2010/11

Liverpool 0 x 1 Wolverhampton – 2010/11

Wolverhampton 0 x 0 Liverpool – 2009/10

Liverpool 2 x 0 Wolverhampton – 2009/10

Liverpool 1 x 0 Wolverhampton – 2003/04

Wolverhampton 1 x 1 Liverpool – 2003/04

Sim, o retrospecto é extremamente favorável ao Liverpool, porém não se engane. A atual campanha do Wolverhampton não deve ser subestimada, prova disso foi o último confronto entre as duas equipes, que não foi há muito tempo.

Como foi o último jogo?

Não faz muito tempo que as duas equipes se enfrentaram. Em dezembro de 2019, uma semana depois de conquistar o Mundial de Clubes da FIFA no Catar, o Liverpool recebeu o Wolverhampton, em Anfield. Porém, os Reds não tiveram vida fácil.

Diante dos Wolves, treinados pelo português Nuno Espírito Santo, o Liverpool venceu pelo placar magro de 1 a 0. Além disso, o gol marcado pelo senegalês Sadio Mané, ao final do primeiro tempo, foi anulado, porém graças ao VAR, a suspeita de mão de Lallana na origem da jogada foi desfeita, e o gol validado.

Wolverhampton na Premier League 2019/20

O sucesso do Wolverhampton na Premier League já não é de hoje. Com muito menos investimento e expressão do que os clubes do Big Six (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), os Wolves brigam na parte de cima da tabela e na temporada passada terminaram na sétima colocação, atrás justamente dos seis principais clubes da Inglaterra.

Na atual temporada, o Wolverhampton está na sexta colocação, com 34 pontos conquistados. Comandado pelo treinador português Nuno Espírito Santo, o time faz uma sólida campanha e já teve resultados surpreendentes na Premier League, prova disso foram os jogos contra o vice-líder Manchester City.

Os Wolves venceram as duas partidas que disputaram contra os Citizens. No primeiro turno, fora de casa, vitória por 2 a 0. No returno, outro triunfo, porém mais apertado, por 3 a 2, perto da sua torcida.

O desempenho coletivo do time vai muito bem e algumas peças individuais têm se destacado, como é o caso do atacante mexicano Raúl Jiménez, artilheiro da equipe com 10 gols marcados. Além do meia português João Moutinho, principal articulador e grande garçom dos Wolves com seis assistências.

