Presa ladra que agia em Ribeirão do Pinhal

Ação integrada das forças de segurança

Na manhã desta quarta-feira, dia primeiro, policiais militares e civis se reuniram para cumprimento de dois mandados expedidos pela Justiça de Ribeirão do Pinhal.

Uma mulher de 20 anos foi presa preventivamente acusada de praticar roubos na cidade. De acordo com Polícia Civil (PC), que solicitou a expedição dos mandados, sendo uma ordem de prisão e outro de busca e apreensão domiciliar, ela agia especialmente nos bairros Vila Almeida (foto) e Vila Hermínia.

Ainda de acordo com a PC, um inquérito foi instaurado na Delegacia de Polícia para reunir provas e sua participação nos crimes. A polícia tomou ouviu vítimas e testemunhas e, diante do conjunto probatório, solicitou a prisão da autora. Os relatos apontam seus alvos preferenciais eram idosos e transeuntes dos bairros. Ela é egressa do Setor de Carceragem Temporário (SECAT) anexo à Delegacia de Polícia e também responde a outros processos por roubo. Está à disposição da Justiça.