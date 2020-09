Piloto Rafa Espíndola venceu a categoria Brasil para motos nacionais até 300cc

Rafa Espíndola (foto) mandou ver na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, realizada neste fim de semana, 26 e 27 de setembro, durante o Rally Rota Sudeste, na cidade de São Carlos (SP). O piloto Pro Tork venceu a categoria Brasil, destinada para motos nacionais até 300cc, abrindo vantagem na liderança.

A disputa contou com duas voltas de 51 quilômetros, tanto no sábado, quanto no domingo. Espíndola encarou o desafio com sua Honda CRF 250F, vencendo ambos os dias. “É a motocicleta que vou para o Sertões, o motor ainda não tem preparação, mesmo assim consegui um ótimo resultado”, explica.

O catarinense é o atual campeão nacional da classe principal, a Super Production, mas neste ano resolveu se dedicar a Brasil na competição, já que está focado em defender o título na mesma categoria no Sertões, o maior rally das américas.

De volta ao município de Brusque, ele retoma o treinamento pensando na próxima etapa. O Campeonato Brasileiro de Rally Baja reunirá seus competidores nos dias 10 e 11 de outubro, em Itupeva (SP). A expectativa da Pro Tork é de somar mais uma vitória em busca do título da temporada.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay