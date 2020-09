Pro Tork defende lideranças no Brasileiro e no Catarinense

Competidores darão três voltas em um percurso de 32 km cada

A Pro Tork tem a missão de defender lideranças nos campeonatos Brasileiro e Catarinense de Enduro FIM, que serão retomados neste fim de semana, após mais de 180 dias de intervalo devido pandemia do novo coronavírus. O evento será no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha, cercado de todos os cuidados e procedimentos sanitários preventivos da COVID-19.

Quem entra em cena pela equipe são os pilotos Romulo Bottrel e Lolo Anton. Bottrel está na ponta da classificação da categoria E3 no nacional, enquanto Lolo é o primeiro colocado na classe E1 do estadual. Ambos intensificaram o treinamento e a preparação de suas motocicletas para encararem o desafio. A expectativa é de abrir vantagem na tabela.

E além de contar com seus atletas na disputa, a maior fabricante de motopeças da América Latina também patrocina a prova, dando nome a mais técnica das três especiais. A ET2 – PRO TORK terá aproximadamente quatro quilômetros em trechos de pedras e terra. Ao todo, os competidores darão três voltas em um percurso de 32 km cada. A programação inicia às 10h no sábado e às 9h no domingo.

Serviço: Brasileiro e Catarinense de Enduro FIM

Etapa: 2

Data: 12 e 13 de setembro

Onde: Kartódromo Internacional Beto Carrero – Penha (SC)