Em 1988, nascia em Curitiba uma empresa que viria se tornar líder mundial na produção de capacetes, além da maior fábrica de motopeças da América Latina. Mas até alcançar este posto, um longo caminho foi percorrido pela Pro Tork, que teve seu início de forma despretensiosa, com a produção artesanal de escapamentos para motos importadas.

O empreendedorismo da família Bonilha fez com que o negócio se transformasse em uma grande oportunidade. Analisando as necessidades do mercado, a marca passou a desenvolver novos itens, investindo em tecnologia, na capacitação dos profissionais e também em estrutura. Foi então que, em 1993, tomou a importante decisão de se instalar no Norte Pioneiro, em Siqueira Campos (foto).

Efetivados projetos audaciosos, como o da primeira fábrica de motos do Sul do país, entre muitos outros. Atualmente a Pro Tork conta com dez unidades, que somam 800 mil metros de área construída, movidas por mais de seis mil funcionários, responsáveis por um catálogo com mais de 40 mil produtos e comercializando para 60 países.