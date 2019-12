Pro Tork é patrocinadora do Circuito Arsenal de Trilhas 2020

Programação começa nos dias 3, 4 e 5 de abril

Apresentado recentemente, o Circuito Arsenal de Trilhas 2020, projeto inovador no mercado motociclístico, que contempla três grandes eventos off-road, ganhou o patrocínio master e “naming rights” da maior fabricante de motopeças da América Latina: a Pro Tork.

A programação começa nos dias 3, 4 e 5 de abril, em Rio Negrinho (SC). A segunda etapa será o Super Bananalama, “Maior e melhor encontro de trilheiros do mundo”, entre os dias 9 e 12 de julho, em Corupá (SC). Já o último evento acontece nos dias 13, 14 e 15 de novembro, em Brusque (SC).

As inscrições para o passaporte das três etapas do Pro Tork Circuito Arsenal de Trilhas 2020 serão abertas a partir de 15 de janeiro, no site www.circuitoarsenal.com.br

Em todas as etapas haverá sorteios de carros e motos 0Km, além de incentivos para quem participar das três edições. Para os clubes de trilheiros que tiverem mais de 30 inscritos em cada etapa, o prêmio a ser concorrido será um patrocínio de R$ 10 mil, oferecido pela Pro Tork para a realização de um evento na sua cidade.

“A Pro Tork se orgulha em patrocinar o Circuito Arsenal de Trilhas, um projeto inovador, que promete revolucionar os encontros de trilheiros. Temos um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento do motociclismo no Brasil, já que somos a empresa do segmento que mais investe no esporte no país, além do exterior. Estaremos sempre presentes com diversas atrações e muitas surpresas para os apaixonados por aventura”, afirma o diretor-presidente Marlon Bonilha.

Para Eduardo Appel, diretor da Arsenal Eventos de Ativação, a parceria reflete o sucesso dos eventos já realizados. “O Super Bananalama 2019 bateu recordes de participantes, com 5.031 trilheiros, e gerou mais de R$ 3 milhões em negócios durante quatro dias. Fizemos também em novembro o 8º Encontro de Trilheiros Tatu Trail, em Brusque (SC), onde testamos ativações e apresentamos shows de manobras radicais, sempre em conjunto com a Pro Tork. É esse tipo de trabalho, pensado para o trilheiro, seja ele piloto de moto, quadriciclo ou UTV, e também para os patrocinadores que queremos evoluir e oferecer para 2020”, completa.

Calendário Pro Tork Circuito Arsenal de Trilhas 2020

1ª etapa – 3 a 5 de abril – Rio Negrinho (SC)

2ª etapa – 9 a 12 de julho – Super Bananalama – Corupá (SC)

3ª etapa – 13 a 15 de novembro – Brusque (SC).