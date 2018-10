Pro Tork garante título no Brasileiro de Enduro

Na categoria Feminina

O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM tem uma nova campeã na categoria Feminina, a gaúcha Maiara Basso, que defende a Pro Tork Racing Team. A última etapa da temporada 2018 aconteceu neste fim de semana, dias 29 e 30 de setembro, em Patos de Minas (MG).

Participando pela primeira vez do desafio, a tricampeã brasileira de motocross e bi de velocross surpreendeu a todos com seu desempenho. “Eu não imaginava que iria me adaptar tão bem, gostei muita da modalidade. Estou muito feliz com esse título inédito em meu currículo”, afirma.

A final contou com um circuito de 32 quilômetros por trilhas e estradas da região, com três trechos cronometrados e quatro voltas por dia. O primeiro deles, somou 4,9 km de percurso, mesclando Motocross e Cross Country. O segundo teve 4 km e o terceiro 7,3 km, ambos em plantações de eucaliptos.

De volta a cidade de Gentil, a atleta terá um mês para se preparar para a conquista de outro caneco. O Campeonato Brasileiro de Motocross terá seu último desafio nos dias 3 e 4 de novembro, em Fagundes Valera. Maiara conta com 11 pontos de vantagem na liderança da classe Feminina e é apontada como favorita.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.