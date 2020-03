Pro Tork também faz alteração na rotina devido ao COVID-19

Todos contra o Coronavírus

A Pro Tork está atenta ao cenário atual, buscando garantir a saúde e a segurança de seus colaboradores, tem adotado medidas preventivas no sentido de mitigar o risco de contágio pelo Coronavírus (COVID-19).

Por isso, além de programas de informação que será ofertado aos colaboradores da empresa, estão suspensos nos próximos dias:

Visitas externas;

Atendimento interno e reuniões.

A empresa estará monitorando diariamente as orientações do Ministério da Saúde e demais órgãos competentes, tomando novas medidas de acordo com a necessidade.

Segundo o diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha, a empresa pede colaboração neste momento em que o país atravessa e afirma acreditar ser uma situação passageira e que, em breve, retornará à normalidade.