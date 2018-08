Pro Tork tem bons resultados em provas no Paraguai e na Argentina

Categorias VX1, VX2, Força Livre Nacional e MX1

A Pro Tork Racing Team comemorou bons resultados no exterior, neste fim de semana, dias 4 e 5 de agosto. Carlos Eduardo Franco defendeu a equipe na quinta etapa do Campeonato Paraguaio de Velocross, em Formosa Curupaity, enquanto Jose Felipe alinhou no gate da sexta rodada do Argentino de Motocross, em Monte Maíz.

Carlos venceu de ponta a ponta as provas das categorias VX1, VX2 e Força Livre Nacional, mantendo-se invicto na temporada. Jose encerrou a MX1 com o terceiro lugar, após ser o segundo colocado na primeira bateria e o quinto na corrida seguinte, conservando a segunda posição na classificação.

Agora, eles retomam o treinamento para os próximos desafios. O Paraguaio de Velocross volta a reunir os competidores, em Curuguaty, e o Argentino de Motocross em Tucumán, ambos na data de 1 e 2 de setembro.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.