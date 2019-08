Em Santo Antônio da Platina

Margarida Maria V. Oliveira é ícone na região. Professora aposentada e casada com Leonil Paulino de Oliveira, recebeu amigas e familiares no meio desta semana em sua residência para comemorar as oito décadas de uma vida maravilhosa.

Os cumprimentos efusivos vieram dos filhos Paulo Sérgio, Lúcia e Lucila, dos quatro netos e da bisneta.

Felicidades.