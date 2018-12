Profissional da região se torna Médico Especialista

Dr. Fábio Wuicik mora em Santo Antônio da Platina e trabalha na Pro Tork

O querido e competente Fábio Augusto Wuicik (fotos com a esposa Érica, filha Giovanna e irmão, William), foi aprovado na prova da Anamt (Associação Nacional de Medicina do Trabalho), realizada recentemente, em São Paulo, se tornando Médico Especialista na área.É um título raro e muito difícil de conseguir, exigindo muitos estudos e dedicação.



O profissional, que reside em Santo Antônio da Platina, já era pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Universidade Brasil, conquistou agora com mérito o Título de Especialista.

Ele, que também é pós-graduado em Perícias médicas e Medicina Intensiva, trabalha na empresa Pro Tork, e em duas prefeituras do Norte Pioneiro.

Sua família e amigos o parabenizam e desejam sucesso. Felicidades.