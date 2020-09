Projeto de Romanelli propõe título de utilidade pública a asilo de Ibaiti

Sessenta idosos que dependem de cuidados contínuos e diários

A Assembleia Legislativa recebeu o projeto de lei do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) que reconhece a utilidade pública estadual do Lar São Vicente de Paulo, de Ibaiti. “O Lar São Vicente de Paulo é uma entidade beneficente, que atua na área de assistência social há mais de 36 anos, em especial como Instituição de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares e, pelos serviços prestados, merece esse reconhecimento”, diz a justificativa do deputado.

O asilo de Ibaiti abriga 60 idosos que dependem de cuidados contínuos e diários. O espaço oferece ainda serviços de fisioterapia, nutricionista, psicologia, médicos, assistentes sociais, cuidadores, enfermeiras, e cozinheiras. “É um ambiente acolhedor e todos os que colaboram têm o objetivo de cuidar da saúde e o bem estar dos moradores do Lar, um trabalho que requer muito amor e atenção”, aponta Romanelli.

Alguns dos moradores são vítimas de violência ou negligência ou foram abandonados pela família. “Com o acolhimento, o Lar proporciona assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, com atividades culturais e recreativas, visando a preservação da saúde física e mental de cada um dos seus cerca de 60 moradores”, diz deputado.