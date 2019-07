NPDIARIO/MOLINIS sorteiam Cesta Especial para Dia dos Pais

É fácil e rápido para concorrer

Nova promoção Npdiario/Molinis vai sortear uma Cesta Especial do Dia dos Pais (foto) no dia 11 de agosto.

Para participar entre na fanpage do npdiario no Facebook, clique e compartilhe na promoção.

A cesta contém vinhos, macarrão, queijo, azeitonas, champinhom, entre outros produtos para presentear o pai felizardo.

Para participar do sorteio acesse a publicação na página do npdiario (fanpage):

https://www.facebook.com/npdiario/photos/a.943094349103238/2381950011884324/?type=3&theater

O sorteio será no dia 11 de agosto.