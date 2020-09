PSB vai disputar 100 prefeituras no Paraná

Em Londrina a convenção municipal será neste domingo

O deputado Luiz Cláudio Romanelli, vice-presidente estadual do PSB, afirmou que o partido poderá disputar as eleições de novembro em 100 prefeituras no Paraná. Romanelli defende que os deputados Aliel Machado, Luciano Ducci e Tiago Amaral confirmem as candidaturas a prefeito nas cidades de Ponta Grossa, Curitiba e Londrina, respectivamente. “As eleições municipais são muito importantes para 2022 já que o PSB tem um projeto nacional e estadual”, disse Romanelli que participou no sábado, 4, da convenção municipal de Curitiba.

O PSB de Curitiba escolheu uma chapa de 26 candidatos a Câmara de Vereadores – 10 mulheres e 16 homens – e deliberou à executiva municipal a decisão para alianças e coligações partidárias. “A chapa de vereadores é boa. O PSB está estruturado na capital e pode fazer de três a quatro cadeiras no legislativo municipal. A candidatura de Ducci, se confirmada, é uma ótima opção”.

“O PSB vai disputar mais de 100 prefeituras, praticamente todos os municípios terão vereadores do PSB. Tiago Amaral em Londrina, Aliel Machado (Ponta Grossa) e Luciano Ducci (Curitiba), assim como as outras candidaturas nas grandes, médias e pequenas cidades, só vão fortalecer mais o partido”, completa Romanelli.