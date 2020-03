Realizado mutirão contra dengue em Carlópolis

Projeto Lixo Zero na cidade

Quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, foram mais dois dias de mutirão da limpeza, com o recolhimento do lixo das ruas de Carlópolis. Ao todo, já são 9 dias úteis de um exaustivo trabalho para o recolhimento do lixo nesta primeira fase do Mutirão contra a Dengue.

Ao todo serão aproximadamente 500 viagens de caminhão, as quais transportarão o lixo recolhido das ruas até a Usina de Reciclagem. Um extraordinário volume de entulhos, galhos, sofás e demais objetos domésticos descartáveis, impossível de ter sido previsto antes do mutirão, foram recolhidos.

A organização agradece a todos que estão participando e ajudando o município com o combate desse problema, sobretudo os servidores públicos municipais, motoristas, maquinistas, agentes comunitários, vigilância sanitária e os que trabalharam voluntariamente.

A partir de segunda-feira, dia 02, o recolhimento do lixo das ruas, voltará a ser feito rotineiramente pela Empresa contratada pela Prefeitura:

Em caso de dúvidas, ligue:

(43)9 9815-9427

(43)99653-8525

(43)98831-7437