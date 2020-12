Conforme os anos passam, muitas vezes a nossa memória é posta à prova, o que demonstra que, tal como o corpo, a mente precisa ser exercitada. Desde formas mais tradicionais até o uso das diversas ferramentas tecnológicas, existem inúmeras alternativas para desenvolver as nossas faculdades mentais.

Para melhorar a capacidade cerebral existem várias fórmulas, mas certamente nenhuma delas é milagrosa. Da mesma maneira que a atividade física, o exercício mental requer bastante treino e determinação, até porque várias das soluções mais tradicionais são exigentes: utilizar a mão oposta à habitual, ler livros a partir de espelhos ou até mesmo deixar de lado as calculadoras — ao menos quando for fazer contas mais simples.

Diversos estados brasileiros já reconheceram a importância da mente e vem desenvolvendo iniciativas que visam promover a sua valorização. O Paraná não foi exceção e a Universidade Federal do Paraná criou o EnFrente, destinado aos brasileiros em geral, mas também aos profissionais de saúde. O objetivo deste projeto é dar dicas sobre como estar em plenitude mental, divulgando as informações por meio das suas redes sociais. Por sua vez, a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná também levou esse tema em consideração e, por isso, desenvolveu o Projeto Saúde Mental que, por meio de várias conferências, abordou a importância de trabalhar a mente no contexto da advocacia.

Porém, se você acredita que a saúde mental só pode ser estimulada através de meios convencionais, veja a seguir alguns exemplos de como a tecnologia consegue obter resultados surpreendentes neste campo de desenvolvimento.

Treine sua mente com a ajuda da tecnologia

Os brasileiros já estão mais do que familiarizados com a tecnologia. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2019, cerca de 74% da população faz uso do meio digital com assiduidade. Além disso, a pesquisa concluiu que 90% dos usuários acessa a internet diariamente.

Desta forma, pela crescente presença da tecnologia na vida dos brasileiros, passaram a ser analisados os impactos da mesma nas aptidões mentais. Segundo o estudo Humans and Machines, 90% das pessoas da esfera educacional afirmam que a tecnologia é capaz de desenvolver a criatividade e a imaginação, enquanto que 80% asseguram que ela também contribui para a produtividade.

Sabemos que cada ferramenta tecnológica traz vantagens diferentes para os seus usuários. As redes sociais, por exemplo, são as que têm maior adesão entre os brasileiros, com o YouTube na liderança das preferências. Esta plataforma, que funciona através da transmissão de vídeos para os mais variados tipos de interesses, diferencia-se por ser uma excelente forma de treino mental, sobretudo se você assistir aos seus conteúdos numa língua estrangeira e sem legendas. Além disso, dependendo dos vídeos que assiste, pode até mesmo conseguir desenvolver outro tipo de competências ou aprender mais sobre os assuntos que desejar. Por outro lado, o Facebook assume a segunda posição do ranking e, com cerca de 130 milhões de perfis brasileiros, destaca-se por permitir aprimorar competências comunicacionais e de relacionamento.

Outro setor já bastante reconhecido por estimular o aprendizado é o dos jogos online, que traz inúmeros exemplos de como melhorar as suas faculdades mentais. O Roblox, desenvolvido pela Roblox Corporation, por exemplo, é um dos jogos mais populares do país e permite aos jogadores construírem o seu próprio game. Dessa forma, não só desenvolve as noções de espaço, como também aumenta a confiança e a rapidez do processamento de informações.

Além dele, o Free Fire, um jogo da 111dots Studio, é um conhecido da maioria da população e, ao desenrolar-se num conceito battle royale, permite aos jogadores melhorar as suas aptidões multitarefa, assim como aprender a trabalhar e comunicar em grupo. Por fim, jogos como os de cassino também chegaram ao online e jogos como o vídeo poker, por exemplo, apresentam inúmeros benefícios. Com várias vertentes e diferentes valores e combinações de cartas, este jogo é reconhecido por aprimorar o raciocínio e a concentração.

Como você pode perceber, é possível trabalhar a mente de forma descontraída e sem um esforço consciente. As ferramentas tecnológicas apresentam vantagens nesse sentido, uma vez que são capazes de melhorar a atividade cerebral enquanto proporcionam bons momentos de diversão.