Região ganha parque urbano para lazer e preservação ambiental

O tempo parece que anda mais devagar na pequena Sapopema, no Norte Pioneiro. O sol forte e as poucas opções de divertimento fazem das conversas na calçada com a vizinhança, sempre à sombra de uma frondosa árvore, o passatempo preferido dos cerca de 6.700 habitantes da cidade.

Rotina, porém, que está prestes a ser sacudida por um imenso espaço verde, de 1.756,46 metros quadrados, encravado em um fundo de vale. É lá, a poucos metros da avenida de maior movimento do município, que o Governo do Estado está construindo o Parque Urbano Linear de Sapopema.

As obras começaram em julho, com previsão de término para janeiro de 2021. O investimento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo é de R$ 460,46 mil. O novo parque vai ajudar na preservação do meio ambiente e tem também potencial para se transformar no grande ponto de encontro dos moradores da cidade, misturando natureza, lazer e diversão, algo que acontece, por exemplo, com o Parque Barigui, em Curitiba.

“Em meio a essa questão climática toda, com o Paraná atravessando um dos mais severos períodos de seca dos últimos anos, esses parques acabam por garantir a manutenção dos recursos hídricos existentes, minimizando os impactos negativos da expansão urbana”, destaca o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Além disso, funcionam também como equipamentos públicos de lazer”, acrescenta.

O espaço terá pista para caminhada, ciclovia, equipamentos esportivos, rampas de acessibilidade, calçada, sinalização e iluminação. A área abriga um lago. Tudo para compor e deixar mais agradável um cenário deslumbrante em que a natureza é protagonista.

“Esse projeto tem como objetivo primordial a conservação e conscientização ambiental. Esses novos espaços precisam ser vistos por todos para promover o turismo e o desenvolvimento sustentável dos municípios”, ressalta o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.

VISITANTES – O parque ainda não está pronto, mas já faz parte da rotina do aposentado João Aparecido Dinovei. Todo dia ele arruma um jeito de dar uma escapada dos afazeres domésticos para curtir o visual do lugar. Anda um pouco e se acomoda perto de uma árvore para curtir o lago. “É uma beleza só, sempre venho aqui. Vai ficar muito bonito”, diz, esbanjando bom humor e simplicidade.

A euforia do seu João é compartilhada por outros moradores de Sapopema. O aposentado Amadeu dos Santos, um dos tantos a aproveitar o dia à beira da avenida vendo o tempo passar debaixo de uma árvore, não vê a hora de mudar de ponto, rumo ao parque linear.

“A cidade fica mais bonita com o parque, um lugar bom para caminhada, passear”, afirma. “Sapopema não tinha nada parecido, então esse parque será muito útil para todos nós”, completa o comerciante Luiz Carlos Vieira.

PROGRAMA – O Programa Estadual Parques Urbanos, do Governo do Paraná, busca mesclar lazer, desenvolvimento sustentável e conservação ambiental. Lançado em 2019, o projeto vai investir 48,35 milhões na construção desses espaços em 46 municípios do Estado. Trinta e seis obras, como a de Sapopema, estão em andamento.

O programa pretende incentivar a criação de parques em regiões de fundo de vale ou áreas com ações erosivas. Uma das características comuns às áreas de Fundo de Vale é a presença de recursos hídricos, o que aponta para a existência de Áreas de Preservação Permanente Ecológica (APP).

MUNICÍPIOS – Para a criação de um Parque Urbano, os municípios devem identificar as áreas com características de fundo de vale ou com ações erosivas, e apresentar um pré-projeto ao Setor de Projetos Especiais do Instituto Água e Terra.

Após aprovação do projeto, é firmado um convênio em que o Instituto Água e Terra faz os repasses financeiros conforme a progressão da obra. É necessário que o município tenha, além da aprovação do projeto e do convênio firmado, a Licença Ambiental e a Outorga ou dispensa de outorga emitidas também pelo Instituto Água e Terra. “O Paraná é o estado que mais está recuperando o meio ambiente”, reforça o secretário Márcio Nunes.