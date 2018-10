Ribeirão do Pinhal festeja 71 anos nesta quarta-feira

Missa, música, inaugurações e até desfile de moda

Para celebrar o aniversário do Município uma grande festa será promovida pela Prefeitura nesta semana (dias 10, 11, 12 e 13 de outubro). As comemorações começam nesta quarta-feira, dia dez, pela manhã com uma missa de Ação de Graças no Santuário do Divino Espírito Santo (foto).

À tarde, apresentações artísticas e culturais preparadas pelos alunos e professores das escolas municipais, estaduais e outras entidades acontecem na Praça Erasmo Cordeiro, a partir das 15h30. À noite, a festa continua com praça de alimentação e show da dupla Ester e Gustavo.

Na quinta-feira pela manhã será inaugurada a Capela Mortuária que leva o nome de São Miguel Arcanjo.

A partir das 20 horas, os finalistas do Festival de Talentos das Escolas Municipais (Fetaem) farão uma apresentação especial e depois haverá show com Alexandre Girardi.



O dia 12 de outubro também terá muitas atividades. Às dez horas será inaugurada a Capela Católica Nossa Senhora Aparecida. À tarde, a partir das 14 horas, o Provopar (Programa do Voluntaria do Paraná) promoverá a Festa das Crianças na Praça Erasmo Cordeiro. À noite o palco será da Banda Oz.

No sábado , dia 13, os ex-chefes do executivo local e familiares serão homenageados na prefeitura. A partir das 20 horas, o comércio promoverá um desfile de moda com as tendências da primavera/verão, e na sequência haverá show com Felipe Montesine.

A praça de alimentação funcionará todas as noites em parceria com entidades e associações locais, e toda a renda será revertida às próprias entidades.

Pinhal tem uma área de 374,7 km², população de 13.557 habitantes, tendo como municípios limítrofes: Abatiá, Cornélio Procópio, Congonhinhas, Ibaiti, Jundiaí do Sul e Nova Fátima (Texto: Priscila Dutra).