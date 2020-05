Ribeirão do Pinhal registra 22 casos positivos da Covid-19 (vídeo)

Informações oficiais na noite desta terça-feira

Os ribeiro-pinhalenses prosseguem com medo. Agora, subiu para 22 o número de casos positivados da Covid-19, segundo a secretaria municipal de Saúde.

São quatro casos suspeitos esperando resultados, 28 casos suspeitos com sintomas e 30 assintomáticos; 110 foram descartados, uma pessoa perdeu a vida por causa do novo coronavírus e 14 pacientes se recuperaram.

A prefeitura rejeitou a possibilidade efetivar o chamado lockdown* no município e admitiu que pode flexibilizar o comércio já na semana que vem.

Lockdown é a versão mais rígida do distanciamento social e quando a recomendação se torna obrigatória. É uma imposição que significa bloqueio total. No cenário pandêmico, essa medida é a mais rigorosa a ser tomada e serve para desacelerar a propagação do novo coronavírus quando as medidas de isolamento social e de quarentena não foram suficientes e os casos aumentam diariamente.

Como funciona o lockdown?

Consiste em restringir a circulação da população em lugares públicos, permitindo apenas, e de forma limitada, para questões essenciais, como ir à farmácias, supermercados ou hospitais. O descumprimento dessa regra pode acarretar multas e em toque de recolher, dependendo do governo local.

Qual a diferença entre isolamento social, quarentena e lockdown?

Esses termos se tornaram parte do nosso dia a dia e podem gerar certas dúvidas quanto aos seus significados. Apesar de terem o mesmo objetivo que é manter as pessoas em casa, essas palavras não são sinônimas.