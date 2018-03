Paranapanema recebe milhares de peixes em Ribeirão Claro e Andirá

Solturas com espécies curimbatá, piava-três-pintas e piauçu acompanhadas de educação ambiental

Nesta semana em que é celebrado o Dia Mundial da Água (22), a CTG Brasil está colocando 250 mil peixes no Rio Paranapanema. Para totalizar um lote de 400 mil exemplares das espécies curimbatá, piava-três-pintas e piauçu, as solturas prosseguirão na próxima semana, como parte das atividades comemorativas à data. Ao todo, a empresa realizará ações nos oitos reservatórios das hidrelétricas que opera na região do rio Paranapanema, em pontos selecionados pelas boas condições de abrigo e alimentação para os novos peixes.

De acordo com Norberto Vianna, coordenador de manejo pesqueiro, a CTG Brasil cumpre uma meta anual de 1,5 milhão de peixes soltos no rio Paranapanema com o objetivo de preservar as populações de espécies nativas de importância econômica e social. “A empresa está comprometida com esse trabalho importante para a manutenção da biodiversidade da Bacia do Paranapanema e para as atividades pesqueiras, esportivas e profissionais”, comenta.

Aproveitando a programação, é feito um trabalho de educação ambiental com alunos de escolas públicas de municípios vizinhos das hidrelétricas. Do lado paranaense do Rio Paranapanema, estão participando dessas atividades estudantes de: Ribeirão Claro, foi dia 20, Andirá, 21, Santo Inácio, 22 e Santa Mariana 27 de março. A CTG Brasil proporcionará palestras sobre reprodução de peixes em cativeiro e a importância do repovoamento da Bacia do Paranapanema para cerca de 350 alunos, que também acompanham as solturas dos peixes vivenciando essa experiência na natureza.

​8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA – A CTG Brasil é também uma das patrocinadoras do Green Nation – evento que discute o aproveitamento racional e sustentável dos recursos hídricos e acontece no 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília (DF) de 18 a 23 de março. Uma das maiores novidades no evento é a instalação “Asa Delta” – projeto da CTG Brasil que proporciona um passeio em realidade virtual aos visitantes, mostrando o protagonismo das águas brasileiras. Eles “sobrevoam” em uma asa delta locais como as Cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica Ilha Solteira (SP), uma das mais importantes do País, em uma experiência que tem o objetivo de abordar o tema da sustentabilidade de forma mais lúdica e envolvente.

“A CTG Brasil tem o DNA da Sustentabilidade em sua missão, que é prover energia limpa para as pessoas por meio de projetos em harmonia com o planeta. Por isso, temos todo o interesse em apoiar ações que promovam a conscientização desse tema tão relevante para a sociedade”, diz Salete da Hora, diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil.

CTG Brasil – Criada em 2013, a CTG Brasil é uma subsidiária 100% controlada pela China Three Gorges Corporation. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, o portfólio da CTG Brasil hoje tem uma capacidade total instalada de 8,27 GW. Segunda maior geradora privada de energia do país, a CTG Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.